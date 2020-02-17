Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerindeki Şapatan Geçidi bölgesinde akşam saatlerinde çığ düştü. Araçların mahsur kaldığı bölgede Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Can ve mal kaybının olmadığı olayda, yürütülen çalışmalar sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.