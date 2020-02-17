Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerindeki Şapatan Geçidi bölgesinde akşam saatlerinde çığ düştü. Araçların mahsur kaldığı bölgede Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Can ve mal kaybının olmadığı olayda, yürütülen çalışmalar sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.
Yüksekova-Şemdinli karayoluna çığ düştü
17.02.2020 - 22:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 - 22:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli karayoluna düşen çığ korkuttu. Yapılan sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.
Etiketler : Hakkari,
682053 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682053.aspx
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