Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntülenmeleri çok zor olan ‘beyaz gelincik’ vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Arkadaşlarıyla birlikte Kars Çayı’nın geçtiği Çerme mevki’inde balık tutmaya giden vatandaşlar tarafından görüntülenen ‘beyaz gelincik’ yüzerek karşıya geçti. Bir süre kar üzerinde yiyecek aradı. Son olarak suyun kenarında görüntülendikten sonra gözlerden kayboldu. Dünyada sayıları hızla azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan ve daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok az çıkan ‘beyaz gelincik’, genellikle fare avlayarak ve kuş yumurtaları ile besleniyor. Ekseriyetle yer altında gizlenerek yaşamı sürdüren ve görüntülenemeyen hayvan türlerinden biri olan beyaz gelincik, yaşadığı bölgelere yakın yerleşim yerlerindeki kümes hayvanlarını da avlıyor. Uzun gövde ve kuyruğu olan beyaz gelincik, çok hızlı hareket edip, çok küçük deliklerden içeri girebilme yeteneğine de sahip olmasıyla dikkat çekiyor.