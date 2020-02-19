Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçelievler Belediyesi, geçtiğimiz günlerde 26 Eylül 2019’da tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremde ağır hasar alarak boşaltılan ve bir anda çöken binanın ardından harekete geçmişti. Dün başlayan riskli binaların yıkımına bugünde devam ediliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, yine daha önce depremde ağır hasar alarak boşaltılan Siyavuşpaşa Mahallesi, Gonca Sokak bulunan 6 katlı binanın yıkımına başlandı. Binanın 4 dükkan ve 12 daireden oluştuğu öğrenildi.