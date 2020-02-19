Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Kırklareli’nin Dereköy Sınır Kapısı üzeri Çağalayık Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yolda icra edilen yol emniyeti ve kontrol devriyesi faaliyetleri esnasında sürücülüğünü Bulgaristan uyruklu N.R.K. isimli bir şahsın yaptığı otobüs durduruldu. Otobüste yapılan kontrolde toplam değeri 136 bin 900 TL olan 15 adet otomobil yedek parçası, 472 adet vizon hayvan postu, 3 adet kork mont ve 25,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek talimat doğrultusunda sürücü N.R.K. ile H.G. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, kaçakçılıkla icra edilen faaliyetlerin kararlılıkla devam edileceği vurgusu yapıldı.