Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının merkezde 1, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi geçmesi en çok çocukları sevindirdi. Yeni Mahalle’de bir araya gelen çocuklar, karın keyfini çıkarmak isterken yürekleri ağza getirdi. İnşaat halindeki bir binanın 4. katına çıkan H.D. isimli çocuk, yerde birikmiş kar kütlesinin üzerine atlayarak pes dedirtti. Atladığı karların içinde kaybolan çocuğu çevredeki arkadaşları kürek yardımıyla saplandığı yerden çıkardı.