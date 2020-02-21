Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayeti ile ilgili görülen duruşmaya bugün devam ediliyor. Biri tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada anne Şükran Aydemir, mahkeme başkanına “Önce Allah’ın adaletine sonra sizin adaletinize güveniyorum. Farz edin ki Leyla sisin kızınız” diyerek duruşma salonunu terk etti.

Anne Aydemir, duruşmaya katılmayacağını söyledi.