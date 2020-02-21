Beytüşşebap’ta çetin geçen kış aylarının ardından güneşli hava yüzünü göstermeye başladı. Baharın habercisi olan cemrenin havaya düşmesi ile buzlar da erimeye başladı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde çiftçilik yapan Selim Temel, "Uzun zamandır soğuk havalar hakimdi ve her yerde buz vardı. İki gündür havalar sıcak. Bahar yüzünü yavaş yavaş gösteriyor" dedi.
Baharın habercisi cemre havaya düştü, buzlar çözüldü
21.02.2020 - 10:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Baharın habercisi olarak bilinen cemrenin havaya düşmesi ile Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde buzlar erimeye başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : cemre,
682899 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682899.aspx
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