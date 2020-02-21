Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beytüşşebap’ta çetin geçen kış aylarının ardından güneşli hava yüzünü göstermeye başladı. Baharın habercisi olan cemrenin havaya düşmesi ile buzlar da erimeye başladı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde çiftçilik yapan Selim Temel, "Uzun zamandır soğuk havalar hakimdi ve her yerde buz vardı. İki gündür havalar sıcak. Bahar yüzünü yavaş yavaş gösteriyor" dedi.