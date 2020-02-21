Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Henüz 10 yaşında olmasına rağmen felsefi konuşmaları nedeniyle sosyal medyada gündem olan Atakan Kayalar, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kayalar, “5 ayda 250 kitap okudum. Felsefe, fizik bilim kitapları okudum. İleride psikiyatrist olmak istiyorum. Cumhurbaşkanı da olmak istiyorum. Kitapları kendi kendime keşfettim. Oyun oynamaya da vakit ayırıyorum. Eğitim desteği istiyorum. Sosyal çevremden soyutlanmak istemiyorum” dedi.