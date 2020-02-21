Henüz 10 yaşında olmasına rağmen felsefi konuşmaları nedeniyle sosyal medyada gündem olan Atakan Kayalar, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kayalar, “5 ayda 250 kitap okudum. Felsefe, fizik bilim kitapları okudum. İleride psikiyatrist olmak istiyorum. Cumhurbaşkanı da olmak istiyorum. Kitapları kendi kendime keşfettim. Oyun oynamaya da vakit ayırıyorum. Eğitim desteği istiyorum. Sosyal çevremden soyutlanmak istemiyorum” dedi.
Sosyal medyanın konuştuğu Atakan basın mensuplarının sorularını cevapladı
21.02.2020 - 11:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 11:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medyada 5 ayda okuduğu 250 kitap ile bir anda dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi Atakan Kayalar, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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682912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682912.aspx
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