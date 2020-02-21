Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düştüğü kentte, yağmurlu ve sisli havanın hafta sonu itibariyle yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.