Kent merkezinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düştüğü kentte, yağmurlu ve sisli havanın hafta sonu itibariyle yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.
Zonguldak sis ile uyandı
21.02.2020 - 12:33 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 12:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Etiketler : Zonguldak,
682926 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682926.aspx
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