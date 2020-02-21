Hakkâri’nin Pirodan Mahallesi’nin 3 ayrı noktasına düşen çığ, bir süre mahalle yolunun kapanmasına neden oldu. Can ve mal kaybının olmadığı olayda, belediye ekipleri hemen harekete geçti. 2 iş makinesinin yardımı ile yapılan çalışmalar sonucunda mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı. Karla mücadele ekipleri yolda halen çığ tehlikesi bulunduğunu belirterek, mahalle sakinlerini dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Hakkari'de mahalle yoluna çığ düştü! Ekipler uyardı
21.02.2020 - 15:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 15:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’deki bir mahalleye 3 ayrı noktadan düşen çığ, belediye ekibi tarafından temizlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hakkari,çığ düşmesi,
682981 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682981.aspx
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