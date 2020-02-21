Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 04.30 sıralarında Dikili ilçesi Güvercin Kayalıkları’nda bir grup kaçak göçmenin mahsur kaldığına yönelik ihbar aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kayalık üzerinde tespit edilen 9 Somali ve 1 Afganistan uyruklu toplam 10 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.