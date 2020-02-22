İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Karacaahmet Mahallesi'nde bir taksi şoförünün hamile kadını aracına almayarak hakaret ettiği şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından hamile kadına hakaret ettiği belirlenen taksi şoförü, yakalanarak gözaltına alındı.
Taksi şoförü hakkında yasal işlemler başlatıldığı bildirildi.
Hamile kadını taksiye almayan şoför gözaltında
22.02.2020 - 14:10 | Son Güncelleme: 22.02.2020 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te hamile bir kadını taksisine almayıp hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işle yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Karacaahmet Mahallesi'nde bir taksi şoförünün hamile kadını aracına almayarak hakaret ettiği şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından hamile kadına hakaret ettiği belirlenen taksi şoförü, yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : Gaziantep,
683210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683210.aspx
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