Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Karacaahmet Mahallesi'nde bir taksi şoförünün hamile kadını aracına almayarak hakaret ettiği şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından hamile kadına hakaret ettiği belirlenen taksi şoförü, yakalanarak gözaltına alındı.

Taksi şoförü hakkında yasal işlemler başlatıldığı bildirildi.