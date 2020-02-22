Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kullanılmayan bir evdeki çukura düşen 5 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Pınar Mahallesi'nde kullanılmayan bir evin tuvalet çukurundan köpek seslerini duyan Bekir Kanat, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ve 5 metrelik çukurun betonunu kırarak merdiven yardımıyla aşağıya inen itfaiye ekipleri, 5 köpek yavrusunu yukarı çıkardı.

Ekipler ve çevredeki vatandaşlar, uzun süredir aç kalan köpek yavrularına süt verdi. Köpeklerin sahibi Kanat ise ekiplere teşekkür etti.