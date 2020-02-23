Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi 1101 Sokak'ta Reşat Gürel (23) ve F.A. (17), kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Reşat Gürel, bıçakla göğsünden yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Gürel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.