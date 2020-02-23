Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de sabah saatlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13

Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 15

Antalya: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu 9

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu 12