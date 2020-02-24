Bilim kurulunun Sağlık Bakanlığına tavsiyesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına yönelik Türkiye’nin alacağı tedbirler kapsamında Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran’dan Türkiye’ye yapılacak tüm uluslararası uçuşların saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.
Uçuş yasağının başladığı saatlerde havada olan İran Air uçağı İstanbul Havalimanı’na indi. İran’dan gelen yolcuların maske taktığı ve ellerine sprey sıktığı görüldü.
İran’dan son uçak İstanbul Havalimanı’na geldi
24.02.2020 - 09:19 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilim kurulunun Sağlık Bakanlığına tavsiyesinin üzerine ikinci bir karara kadar İran’dan Türkiye’ye yapılacak seferleri durdurmasının ardından son uçak İstanbul Havalimanı’na geldi.
Bilim kurulunun Sağlık Bakanlığına tavsiyesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına yönelik Türkiye’nin alacağı tedbirler kapsamında Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran’dan Türkiye’ye yapılacak tüm uluslararası uçuşların saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : iran,koronavirüsü,yolcu uçağı,
683586 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683586.aspx
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