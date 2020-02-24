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Turizm'de yeni rekor
24.02.2020 - 10:53 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır istatistiklerine göre yılın ilk ayında Türkiye’yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16,11 artış yaşanırken, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaşılmış oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kültür ve Turizm Bakanlığı,
683609 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683609.aspx
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