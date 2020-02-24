Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşine kızdığı iddia edilen E.T. tek katlı evini ateşe verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, evdeki eşyalar tamamen yandı. Görgü şahitleri polis verdikleri bilgide E.T.'nin eşine kızıp evini yaktığını söylediler.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.