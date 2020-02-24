Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay Üniversite Mahallesi Mareşal Caddesi üzerinde bulunan sürücü kursunda yaşandı. Sürücü kursu sahibi Ercan Özmen (43) ofisinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Özmen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada olay yerine gelen Özmen’in yakınları da gözyaşı döktü.

Ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.