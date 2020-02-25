Rasim Eski idaresindeki 33 VHF 03 plakalı kamyonet, Alata Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında İbrahim Çapık yönetimindeki 33 VRT 53 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
25.02.2020 - 00:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 00:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Etiketler : Mersin,
683741 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683741.aspx
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