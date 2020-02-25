Rasim Eski idaresindeki 33 VHF 03 plakalı kamyonet, Alata Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında İbrahim Çapık yönetimindeki 33 VRT 53 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.