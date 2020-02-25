Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanların adını kullanarak çok sayıda vatandaşı dolandırdı ama adaletten kaçamadı.

Gültekin Genç adlı şahıs, arkadaşlarına ucuza arsa alma vaadiyle ortaya çıktı. Bu arsaların üzerinden imar geçecekti.

Bazı bakanların ve siyasilerin adını kullanmaktan da çekinmedi, birlikte iş yaptıklarını iddia etti.

Arkadaşlarının güvenini kazanan Gültekin Genç, iki ayrı kişiyi dolandırdı. Birinden 2 yıl 6 ay hapis ve 50 bin lira ceza, diğerinden de yine 2 yıl 6 ay habis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Böylece Gültekin Genç, dolandırıcılıktan toplamda 5 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırılmış oldu.

Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla kesinleşti.