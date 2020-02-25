Edinilen bilgiye göre Seyit Ahmet kırmızı köprü yanında aracı ile mahsur kalan vatandaşın aracını kurtarmaya giden Çolak Oto kurtarma firmasında çalışan Serkan Çolak aracın geriye kaçması ile birlikte iki aracın arasında kaldı ve hayatını kaybetti. 39 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Serkan Çolak’ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Oto kurtarıcı otomobili kurtarırken iki aracın arasında kalıp hayatını kaybetti
25.02.2020 - 11:51 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akhisar’da dün saat 18.00 sıralarında Seyitahmet Mahallesi kırmızı köprü yanında mahsur kalan bir aracı kurtarmaya çalışan oto kurtarma firmasında çalışan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : oto kurtarıcı,
683841 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683841.aspx
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