Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Seyit Ahmet kırmızı köprü yanında aracı ile mahsur kalan vatandaşın aracını kurtarmaya giden Çolak Oto kurtarma firmasında çalışan Serkan Çolak aracın geriye kaçması ile birlikte iki aracın arasında kaldı ve hayatını kaybetti. 39 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Serkan Çolak’ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.