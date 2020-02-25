Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Vuhan kentinden ortaya çıkan korona virüse hızla yayılarak can almaya devam ederken; maske, önlük, tulum gibi medikal ürünlerde talep patlaması yaşandı. Tokat’ın Turhal ilçesinde; kaban, ceket, pantolon üretimi yapan bir tekstil fabrikası artan talep doğrultusunda giysi üretimini durdurup, tek kullanımlık tulum üretmeye başladı. Günlük bin kapasite ile tulum üretimine başlayan firma 1 milyona yaklaşan siparişe yetişmekte zorlanıyor. Vardiya sayısını artıran fabrikada gece gündüz durmadan korona virüsüne karlı koruyucu tulum üretimi devam ediyor.

1 MİLYON ADET TULUM SİPARİŞİ

Tekstil Fabrikası Yöneticisi İsa Aktaş, korona virüsünden korunma kıyafeti olarak adlandırdıkları tuluma Çin’den oldukça fazla talep olduğunu kaydetti. Bin adet başladıkları tulum üretimi siparişlerinin 1 milyona çıktığını belirten Aktaş, siparişlere yetişmek için çift vardiya çalışmaya başladıklarını söyledi. Tek kullanımlık olan tulumun dışarıdan gelen etkene karşı koruyucu özelliği olduğunu belirten Aktaş, “Laminasyonlu kumaşın dışarıdan gelen rüzgar, su gibi herhangi bir temasa karı koruyucu özelliği var. İçeriden dışarıya nefes alabilir özellikli bir kumaş. Lamineli tulum diyoruz” dedi.

ÇİN’DEN TALEP VAR

Yoğun talebi karşılamak için partnerler edindiklerini ifade eden Aktaş, “Türkiye’de birçok ilden üretime destek olarak yardım alıyoruz. Daha çok Çin’den talep var. Çin’de bu sıkıntıyı gören diğer ülkeler kendi eksikliklerinin farkına vardı. Şuanda bütün ülkeler diyebilirim ki stok edinmek istiyor. Bu kıyafeti envanterinde bulundurmak istiyor. O nedenle bizler de çalışmalarımızı çok hızlandırdık. Çift vardiya çalışıyoruz. İş verdiğimiz ortaklarımızdan da çift vardiya yapmasını talep ediyoruz. Tulum fiyatları ilgi olduğu için arttı ama biz makul fiyatlarda yapıyoruz” diye konuştu.