Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde İzmir-Çandarlı kara yolu Mavikent mevkisinde meydana geldi. İddialara göre, 20 EE 587 plakalı otomobil sürücüsü Hakan Pars (37) direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. 35 H 4607 plakalı traktöre çarpan Pars olay yerinde hayatını kaybederken, traktör sürücüsü H.D. ise yol kenarında bulunan tarlaya kendini atarak kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazadan kırıklarla kurtulan H.D.’yi hastaneye kaldırdı. Olay yerinde hayatını kaybeden Hakan Pars’ın iş yerindeki mesaisinden çıktığı öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.