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Kanarya Adaları'nda bir otel, koronavirüsü sebebiyle karantina altına alındı
25.02.2020 - 13:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 13:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de bir otel, bir İtalyan vatandaşında korona virüsünün tespit edilmesinin ardından karantina altına alındı. Otelde yaklaşık bin turist bulunduğu belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kanarya adaları,koronavirüs,
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