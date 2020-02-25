Edinilen bilgiye göre; Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesindeki bir evde kaçak silah ve mermi olduğu yönünde ihbar gelmesi üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından evde yapılan aramada 1 adet silah, 1 adet şarjör ve 750 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Ö.K. (32) gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Konya'da bir evde silah ve 750 adet mermi ele geçirildi
25.02.2020 - 14:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 14:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, arama yaptıkları evde 1 adet silah ve 750 adet mermi ele geçirdi.
Etiketler : Konya,
683868 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683868.aspx
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