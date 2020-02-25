Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Tosya D-100 Karayolu üzerinde denetim yapan kandarma ekipler, İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurarak içerisinde arama yaptı. Aramalarda İran uyruklu 3 şahsa ait valiz içerisinde 385 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.