Edinilen bilgiye göre Tosya D-100 Karayolu üzerinde denetim yapan kandarma ekipler, İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurarak içerisinde arama yaptı. Aramalarda İran uyruklu 3 şahsa ait valiz içerisinde 385 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Tosya'da 385 paket kaçak sigara ele geçirildi
25.02.2020 - 15:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otobüste yapılan aramada 385 paket bandolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Etiketler : Kastamonu,
683881 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683881.aspx
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