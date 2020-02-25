Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan Refref-Feyyaz Yalçın çiftinin 5 çocuğundan birisi olan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Yalçın, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.



İzmir’de Yenifoça Komando Eğitim Tabur Komutanlığı emrinde görevli 30'uncu dönem Uzman Erbaş Teröristle Mücadele Harekatı Kursiyeri olan Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Yalçın geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Vefat eden askerin naaşı Türk Hava Yollarına ait uçakla İzmir’den İstanbul’a, oradan da aktarmalı olarak Samsun hava Limanına getirildi. Yalçın, Samsun Hava Limanından da kara yolu ile Tokat’ın Erbaa ilçesine geldi. Uzman Onbaşı Kenan Yalçın, Erbaa Büyük Camide kılınan öğle namazını müteakip düzenlenen törenle Erbaa ilçe mezarlığına defnedildi. Askeri ve devlet erkanının da katıldığı törende, bu yaz düğünleri olacak resmi nikahlı eşi Derya Atmaca Yalçın’ın tabutu gözyaşları ile uğurladığı anlar yürekleri dağladı.