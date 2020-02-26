Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de nişanlısı Zehra Aras tarafından Kent Ormanı'nda 8 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilen Emrah Öztürk, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları ile Antalya otobüsüne binmek üzere yakalanan katil zanlısı Zehra Aras, sevk edildiği adliyede verdiği ifadede öldürdüğünü itiraf ederken, verilen karar ile cezaevine gönderildi.



"Kadınlarınızı öldürmeyin, onlar sizin köleniz değildir" sözünü paylaşmış

Nişanlısı tarafından çeşitli yerlerinden bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürülen Emrah Ö.'nün sosyal medya paylaşımı ise adeta yürekleri dağladı. Sosyal medya üzerinden 8 Mart 2019 tarihinde Hz. Muhammed'in "Kadınlarınızı öldürmeyin, onlar sizin köleniz değildir" sözünü paylaşan Emrah Öztürk, geçtiğimiz günlerde nişanlısı Zehra Aras tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.