Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, videosu çekilerek kendisinden 100 bin TL para istendiği iddiasıyla şikayetçi olan bir şahsın müracaatının ardından harekete geçti. Şahısların kimliklerini ve adreslerini belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla 3 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.