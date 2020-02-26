Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuşadası Halk Eğitim Merkezi’nde Almanca öğretmeni olarak görev yapan 45 yaşındaki Hülya Aydın, böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. Uzun yıllardır böbrek rahatsızlığı yaşayan Aydın son 1 yıldır diyalize bağlı olarak yaşıyordu. Geçtiğimiz yıllarda genç öğretmenin anne ve babası böbreklerini, kızları Hülya Aydın’a verdiği öğrenildi. Genç öğretmenin cenazesi bugün Kuşadası Yeniköy mezarlığında toprağa verildi. Aydın’ın ölümü Kuşadası’nda büyük üzüntüye neden oldu