İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat saat 05.08'de merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olan 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaşanan artçı deprem kısa süreli paniğe neden oldu.Yetkiler bölgede artçı depremleri devam etmesi nedeniyle hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulunuyor.
Malatya’da korkutan deprem
27.02.2020 - 05:43 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 06:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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684258 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684258.aspx
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