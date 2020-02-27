Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 'koronavirüs' vakası olduğuna ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirten Prof. Dr. Kılavuz sosyal medya hesabından 'Bilginize' ibaresi ile yaptığı paylaşımda “Değerli arkadaşlar; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültemizde herhangi bir 'koronavirüs' vakası şu saat itibariyle yoktur ve hiçbir şekilde olmamıştır. Kaldı ki Sağlık Bakanımız ülkemizde tespit edilmiş vaka olmadığını belirtmiştir. Tek amacı kaos çıkarmak olan sahte paylaşımları dikkate almayınız” ifadesine yer verdi.