Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 'koronavirüs' vakası olduğuna ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirten Prof. Dr. Kılavuz sosyal medya hesabından 'Bilginize' ibaresi ile yaptığı paylaşımda “Değerli arkadaşlar; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültemizde herhangi bir 'koronavirüs' vakası şu saat itibariyle yoktur ve hiçbir şekilde olmamıştır. Kaldı ki Sağlık Bakanımız ülkemizde tespit edilmiş vaka olmadığını belirtmiştir. Tek amacı kaos çıkarmak olan sahte paylaşımları dikkate almayınız” ifadesine yer verdi.
Uludağ Üniversitesi'nden 'koronavirüs' açıklaması
27.02.2020 - 09:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, WhatsApp uygulamasından hızla yayılan Uludağ Üniversitesi'ndeki 'koronavirüs' iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Uludağ Üniversitesi,koronavirüs,bursa,
684280 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684280.aspx
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