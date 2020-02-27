Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesi Zübeyde Hanım Parkı'ndaki iki boks makinesindeki paraların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasını inceleyen polis, bisikletle gelerek demir kesme makasıyla boks makinesinin kilidini kırıp paraları alan iki şüphelinin Y.A. (18) ve H.B. (20) olduğunu belirledi.

Aynı yöntemle 4 boks makinesinden daha hırsızlık yaptıkları tespit edilen zanlılar, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Bu arada hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı.