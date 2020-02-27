Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde, bir otomobilin içerisinden inen 40-45 yaşlarındaki bir adam, Kadri Aydın'ın (42) işlettiği bir markete geldi. Gizemli hayırsever, market sahibinden veresiye defterindeki borçları kapatmak istediğini söyledi. Market sahibi Kadri Aydın ile birlikte borcu hesaplayan şahıs, 40-50 kişiye ait yaklaşık 17 bin liralık borcu ödedi. Marketin girişine, "Bu bakkala olan tüm borçlarınız bir hayırsever tarafından kapatılmıştır. Kimsenin borcu kalmamıştır" yazılı pankart asan hayırsever, ardından da veresiye defterini alarak marketten ayrıldı.

Borcun ödenmesinin ardından hayrete düşen market sahibi Kadri Aydın, asılan pankartın fotoğraflarını çekerek mahalle sakinlerine gönderdi. Borçlarının ödendiğini öğrenen müşteriler de durumu sevinçle karşıladı.

“Şaka yapıyor zannettim”

Gizemli hayırseverin tüm mahallelinin borcunu kapattığı anları anlatan market işletmecisi Kadri Aydın, "Baktım, iyi giyimli, iyi bir arabayla gelmiş acaba ‘Bu da mı veresiye isteyecek’ dedim. Sonra veresiye defterinin toplamını istediğini söyledi. ‘Kimsenin borcunun kalmasını istemiyorum’ dedi. Ödemek istediğini belirtince ben önce dalga geçtiğini sandım. Sonra birlikte oturduk, hesapladık. Yaklaşık 17 bin liralık bir ödenmeyen borç vardı. Ödedi ve sonra defteri de aldı. Ardından da marketin girişine 'Bu bakkala olan tüm borçlarınız bir hayırsever tarafından kapatılmıştır. Kimsenin borcu kalmamıştır' yazılı bir pankart astı. Teşekkür ettim kendisine ben de. Hala inanamıyorum. Ben burada 4 yıllık esnafım ve mahallenin insanları da hala inanamıyor; Yani bunun bir şaka olduğunu düşünüyorlar ama gerçek. Gerçekten böyle insanlarımız varmış. Tabii televizyonlarda görüyoruz; ama ne kadar inanıyoruz? Karşımıza çıkınca anladık ki gerçekten çok güzel bir duygu. Gerçekten ben çok sevindim. İnsanlarımız şunu da söylediler. Şaka maiyetinde ‘Keşke daha çok borç yapsaydık’ diyenler de oldu. ‘Allah razı olsun, böyle insanlar var mı?' hala diyenler de oldu. Böyle insanların olması onur ve gurur verici. Peygamber efendimizin bir sözü vardır; ‘Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek’ diye. Bu doğrultu da hayırsever kişi kimliğinin belli olmasını da istemedi" şeklinde konuştu.

"Gerçekten iyi insanlar da varmış"

Mahalle sakinlerinden Bülent Fırat (40), mahallelinin borçlarının ödenmesiyle ilgili olarak, "Market işletmecisi arkadaş bana bu arkada asılan pankartın fotoğrafını yolladı. Ben de şaşırdım, inanmadım en başta. İstanbul’da bir Robin Hood var diye biliyoruz; ama İzmir’e geleceği hiç aklıma gelmemişti. Şaşırdım, şaka yaptım sandım en başında. Gerçekten de iyi insanlar varmış. Benim borcum yoktu; ama ihtiyaç sahiplerine gitti. Allah bin kere razı olsun. Böyle iyi insanların olması çok iyi. Onlar da ilk başta inanmadı ama o günün şokuyla şaşırdılar tabi. Hatta market işletmecisi arkadaşımıza ‘Şaka mı yapıyorsun’ diye geri dönüş yaptılar. Gerçek olduğunu öğrenince çok sevindiler. Ben görmedim kendisini, keşke görseydim” açıklamasında bulundu.

“Diğer zenginlerin de aynı duyarlılığı göstermesi lazım”

Markete borcu olan ve borcunun hayırsever bir vatandaş tarafından kapatılmasının ardından mutlu olduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Bilal Karcı (67), “Markete benim borcum vardı. Allah razı olsun, bizim bu tür insanlara çok ihtiyacımız var. Çünkü çok zengin bir ülke değiliz. Mahallemizde yoksul insan çok. İhtiyaç sahibi çok. Öyle ki, evine ekmek alamayan insanlar var. Önemli olan o insanları bulup, onlara yardım edebilmek. Allah razı olsun. Çok zenginlerimiz de var ülkemizde. Bunların da aynı duyarlılığı göstermesi lazım. Çünkü Allah-ü Teala ne diyor: ‘Paylaşın’. Paylaşmak güzel bir şeydir. En güzel şeydir paylaşmak. Fikrini paylaşacaksın, imkanlarını paylaşacaksın, maddi olanakları olmayanlarla paylaşacaksın. Güzel bir duygudur bu. Hem bakkal arkadaşımızın işi görüldü, hem de borcu olanların. Allah razı olsun diyorum” dedi.