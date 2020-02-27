Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya-Elazığ yolu girişinde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uygulama noktasını ziyaret etti. Burada görev yapan polislerin moral ve motivasyonunu arttırma adına gerçekleşen ziyarette mangal da yakılarak birlikte yemek yenildi.



Polislerin hazırladığı mangal etleri, uygulama noktasındaki polisler tarafından durdurulan araç sürücü ve yolcularına ikram edildi.