Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya-Elazığ yolu girişinde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uygulama noktasını ziyaret etti. Burada görev yapan polislerin moral ve motivasyonunu arttırma adına gerçekleşen ziyarette mangal da yakılarak birlikte yemek yenildi.
Polislerin hazırladığı mangal etleri, uygulama noktasındaki polisler tarafından durdurulan araç sürücü ve yolcularına ikram edildi.
Polis çevirmesine yakalananlar bu kez ceza değil et yedi
27.02.2020 - 16:11 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da şehir girişinde yer alan uygulama noktasında polis ekipleri yaptıkları mangalı, durdurdukları sürücülere ikram etti.
Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya-Elazığ yolu girişinde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uygulama noktasını ziyaret etti. Burada görev yapan polislerin moral ve motivasyonunu arttırma adına gerçekleşen ziyarette mangal da yakılarak birlikte yemek yenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : polis,çevirme,mangal,
684404 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684404.aspx
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