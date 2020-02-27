Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çivril ilçesi Özdemirci Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eşek ile saman satarak geçimini sağladığı öğrenilen Bekir Kavlak (90) isimli alzaymır hastası yaşlı adam eşek almak üzere çıktığı evine gece geri dönmeyince AFAD öncülüğünde AKUT ve İHH arama ve kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Yaşlı adam dağlık alan başta olmak üzere ekiplerce her yerde aranmaya başlandı. Arama çalışmaları yaklaşık 20 saatin ardından sonuç verirken Kavlak, ormanlık alanda arama ve kurtarma ekipleri tarafından bitkin bir halde bulundu. Uzun bir arama çalışması sonrası bulunan yaşlı adamın ekiplerden ilk isteği ise ‘sıcak çay’ oldu. Sağlık kontrolünden geçirilecek olan Kavlak’ın daha sonra yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.