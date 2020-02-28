Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Regaip Kandili Özel Programı’ çerçevesinde Alibey Camii’nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı buluşmada, Hacı Bayram-ı Veli Camisi İmam Hatibi ve Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışması Birincisi Ahmet Karalı’nın kıldırdığı sabah namazının öncesinde ve sonrasında tekbirler getirilerek Kur’an-ı Kerim, tehliller ve salatü selamlar okundu.

İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından yaptırılan dua da ise eller semaya aziz şehitlerimiz için açıldı. Öztürk duasında, “Allah’ım! Gencecik bedenlerini vatanlarına siper eden, canlarını din-ü devlet, mülk-ü millet uğrunda feda eden, istiklal ve istikbalimiz uğrunda ruhunu sana armağan eden şehitlerimizin hüznü ile sana yalvarıyoruz. Ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Vatan için, millet için, barış için, huzur için, din için, mukaddesat için, hürriyetimiz ve geleceğimiz için can veren bütün şehitlerimizi rahmetinle kucakla Allah'ım. Gelen acı haberlerle yürekleri dağlanan annelere, babalara, eşlere, evlatlara sabr-ı cemil ihsan eyle Allah'ım” dedi.