Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kıbrıs Rum tarafının Lefkoşa, Ledra Palas, Kermiya ve Yeşilırmak (Pirgo) sınır kapıları hariç, Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı sınır kapılarını yarın sabah 06.00 itibarıyla geçişlere 7 gün süreyle kapatacağı öğrenildi. Rumların sınır kapılarını kapatma kararının, korona virüsüne karşı tedbir amaçlı alındığı belirtildi.

RUM TARAFINA 4 KİŞİ KARANTİNADA

Güney Kıbrıs Rum tarafı, Trodos bölgesini karantina alanı olarak kullanmaya başladı. İtalya’nın kuzeyine seyahatleri sırasında korona virüsü taşıdığı doğrulanmış kişilerle temas ettikleri için sağlık denetimi yapılan, sonucu pozitif çıkmamasına rağmen protokol gereği 14 gün denetim altında tutulmalarına karar verilen 4 kişi Trodos’a yerleştirildi.

KKTC-Güney Kıbrıs Rum sınır kaplarındaki polis önlemlerinin arttırılmasına, geçiş yapanların sağlık denetimleri için kapılara ek sağlık personeli gönderilmesine de karar verildi. Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, korona virüsüne karşı bugüne kadar alınan önlemleri gözden geçirip yeni önlemler kararlaştırdıklarını ve gerekli olması halinde yeni önlemler alacaklarını, 3 hastanede karantina bölümü oluşturulduğunu belirtti.