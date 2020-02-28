Edirne’de, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasında bulunan tampon bölgede mülteci grubunun bekleyişi sürüyor. Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurarak, bölgeye çok sayıda Yunan polisi sevk etti.
Yunanistan tampon bölgeye mültecilere karşı jiletli telle barikat kurdu
28.02.2020 - 23:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 23:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yunanistan,tampon bölge,mülteci,
684723 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684723.aspx
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