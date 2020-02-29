Marmara bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, 29 Şubat günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde: Bandırma-Yenikapı-Bostancı 09:30 seferi, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45 seferi.
Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: Saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi, saat 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi.