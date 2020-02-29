Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale merkez Atatürk Bulvarı üzerinde toplanan Hacılar U-17 yaş grubu futbolcuları, İdlib'de rejim güçlerince yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerler için Türk bayrağı açtı. O sırada yoldan geçen 5 yaşındaki Mustafa Mert isimli bir çocuk ise Türk bayrağının önünde durup asker selamı verdi. Daha sonra futbolcu ağabeyleri ile birlikte İstiklal Marşı okudu.

"Mehmetçiklerimizin ruhu şad olsun"

İdlip’de şehit düşen Mehmetçikleri andıklarını ve İstiklal Marşı okuduklarını ifade eden Muhammed Ali Yağız (17), "Bizlerin bu ülke için refah düzeyde yaşamamız için bizler için canlarını veren Mehmetçiklerimizin ruhu şad olsun diyoruz. Bizler için bu ülkenin refahı için orada kahramanca şehit düştüler. Söylenecek çok söz var ama kelimeler kifayetsiz kalıyor gerçekten. Çünkü bizler için orada canlarını verdiler. Ne zorluklarla ne mücadelelerle bizler için canlarını verdiler. Şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına burada baş sağılığı diliyorum" şeklinde konuştu.