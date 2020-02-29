Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz’ın naaşı gece saatlerinde TSK'ya ait kargo uçağıyla Zonguldak'a getirildi. Gece Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin tabutu, cenaze namazı kılınmak üzere Çaycuma Pazaryeri'ndeki tören alanına getirildi. Şehit Tolga Can Yılmaz için düzenlenen cenaze töreninde anne Tülay Yılmaz, baba Tacettin Yılmaz güçlükle ayakta durabildi.

Törene Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Valisi Sinan Güner, Karabük Valisi Fuat Güler, AK Parti Trabzon Milletvekilli Muhammet Balta, Bölge Milletvekilleri, askeri personel, daire amirleri, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazında törene katılanlardan helallik alındı. Dualar edildi. İl Müftüsü Rüstem Can'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehidin cenazesi Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar Beldesi Tilkiler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Şehidin sosyal medya hesabından bir süre önce "Bekle hain bekle" şeklinde paylaşım yaptığı 10 gün önce de ailesinden helallik aldığı öğrenildi.

İşte kahramanın son paylaşımı: Bekle hain bekle Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 kahramanın şehadet haberleri memleketlerine ulaşmaya başladı. Şehit kahramanlardan birinin Bursa'da yaşayan Tacettin - Tülay Yılmaz çiftinin tek çocuğu 25 yaşındaki Tolga Can Yılmaz olduğu öğrenildi.