Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırım'ın Rusya tarafından işgalinin 6'ncı yılı nedeniyle Ankara'nın Ulus meydanında "Türkiye Kırım'a Ses Ver" sloganıyla toplanan grup, "Millet, vatan, Kırım", "Bir avuç halk değil, bir yumruk milletimiz" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına açıklama yapan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Tuncer Kalkay, 6 yıl önce Kırım'ın Rusya tarafından işgal edildiği 27 Şubat gününü protesto etmek için bir araya geldiklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"27 Şubat'ta derinden sarsıldık, acılar ile kavrulduk, yüreğimiz dağlandı, içimiz parçalandı. 36 canımızı aldılar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, gazilerimize acil şifa diliyorum. Maalesef, Türkiye'nin kuzeyinde, Karadeniz kıyısında olan ve 6 yıl önce 27 Şubat günü işgal edilen Kırım'daki limanlardan yüklenerek, güneyimizdeki Suriye’ye getirilen silah ve bombalar ile bu iğrenç ve ilkesiz savaş sürdürülüyor. Dün uluslararası hukuku ayaklar altına alarak kuzeyimizi işgal edenler, bugün güneyimizi felakete sürüklüyor. Bugün birlik ve beraberlik günümüzdür. Bugün geleceğimiz için uyanık olma günümüzdür."

"Rusya, Kırım Tatarlarını göçe zorluyor"

Kırım'ın dünyadan soyutlanmış ve izole edilmiş olarak değişime ve dönüşüme tabi tutulduğunu dile getiren Kalkay, "Kırım'ın gerçek sahipleri Kırım Tatarlarını göçe zorlayan işgalci Rusya diğer taraftan da Rusya'dan önemli miktardaki bir nüfusu Kırım'a taşıyor. Akyar'daki donanma ve Kırım'ın değişik yerlerinde oluşturulan askeri birliklere taşınan asker nüfusu dışında 105 bin kişinin Rusya’dan taşındığı kayıtlar altına girmiş bile. Bu taşıma nüfusun çok daha fazla olduğunu da güvenilir kaynaklar ayrıca belirtiyor." diye konuştu.

Kırım Tatarlarının liderleri ve önde gelen isimlerinin halen Kırım'a sokulmadığını ve Milli Meclislerine getirilen yasaklamaların devam ettiğini hatırlatan Kalkay, "Kırım Tatarlarının bırakınız kültürel haklarını, yaşam hakları dahi her geçen gün daha da kısıtlanırken, kendi güdümlerindeki birtakım zavallıları Kırım Tatar kimlikleri ile lanse ettikleri propagandalarında kullanarak, dış dünyaya Kırım Tatarlarının mutlu oldukları yalanlarını yaymaya çalışıyorlar. İşgalin ilk günlerinde Kırım Tatarlarına vaat edilen hakların gerçekleşmesi bir yana, bugüne kadar bir bir uğraşı ile edindikleri hakları birer birer ellerinden alınmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.