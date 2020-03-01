Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığını duyurmasının ardından binlerce mülteci Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırına geldi. Göçmenleri ülkeye almak istemeyen Yunanistan, göçmenlere sert müdahalelerde bulunuyor. Tel örgülerin arasından ülkeye geçmek isteyen göçmenlere Yunan askerleri plastik mermi ve gazla müdahale ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı'na yakın noktada göçmenlere müdahale için gelen bir Yunan askeri ise kamyonun arkasından düştü. Asker düştüğü kamyonun arkasından koşarken göçmenler güldü.