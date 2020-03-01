Kaza, merkeze bağlı Harput Mahallesi Ahmet Kabaklı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 EF 699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi.Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Elazığ’da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
01.03.2020 - 23:05 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 23:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Etiketler : elazığ,trafik kazası,
685088 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/685088.aspx
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