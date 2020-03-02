Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Her şeyin başı sağlık diye bir atasözümüz var. Yapılan araştırmalar da bu atasözünün içerdiği duygunun mutluluğumuzu da etkilediğini gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre “sağlık” en üst mutluluk değeri oldu.

Ülkemizde mutluluğun yolunun aile ve sağlıktan geçtiğini düşünenlerin oranı istikrarını korurken, mutluluk kaynağına ‘kendim’ diye cevap verenlerin oranının artması, yalnızlıktaki artışın boyutlarını gösterdi. TÜİK verilerine göre mutluluk kaynağı olarak ailelerini gösterenlerin oranı 2015’te yüzde 72,3 seviyesindeyken, 2019’da bu oran yüzde 74,1’e ulaştı. Bu dönemde mutluluğu kendinde bulanların oranında artış gözlendi. Mutluluk kaynağı olarak “kendisi”ni gösterenlerin oranı 2015’te yüzde 2,7 iken bu oran geçen yıl 3,8’e yükseldi.

ANNE, BABA, EŞ DÜŞÜŞTE

Araştırmaya katılanlar içinde mutluluk kaynağı olarak anne ve babayı, eşi ve çocukları gösterenlerin oranında düşüş oldu. 2015-2019 döneminde eşlerini mutluluk kaynağı görenlerin oranı yüzde 5,3’ten yüzde 3,7’ye gerildi.

Aynı dönemde mutluluk kaynağı olarak çocuklarını gösterenlerin oranı yüzde 13,1’den 12,8’e, anne ve babalarını gösterenlerin oranı yüzde 2,8’den 2,5’e, torunlarını gösterenlerin oranı da yüzde 1,9’dan 1,6’ya düştü. Mutlu olmak için önce sağlıklı olmak gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 68,8’den yüzde 69,9’a çıktı.

SEVGİ DÜŞTÜ, PARA ARTTI

2015-2019 döneminde sağlık, başarı ve işini mutluluk kaynağı değerler arasında gösterenlerin oranında yükseliş görüldü. Aynı dönemde mutluluğu sevgide arayanların oranında ise azalış kaydedildi. Mutluluğu parada bulanlar yüzde 3,9’dan 4,2’ye, işte bulanlar yüzde 2’den 2,1’e yükseldi. Mutluluğun kaynağı olarak “sevgi”yi gösterenlerin oranı ise yüzde 15,8’den 14,3’e geriledi.