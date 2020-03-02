Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Anne ve çocuklarının çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması amacına hizmet eden Anne Çocuk Vakfı (AÇEV), General Sigorta ile el ele vererek “Aile Eğitimleri Projesi”ni hayata geçirdi. Anne ve babaları doğru ebeveyn olma yolunda desteklemeyi, onları çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirirken, çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Söz konusu program, 2019’da 64 grupla 585 baba ile 328 anneye ulaştı. 2020’de ise 455 anne, 375 babanın daha ebeveynlik becerisinin desteklenmesi hedefleniyor. AÇEV’in gönüllü eğitimci kadrosu tarafından uygulanan programlarla çocuklarını özgüven ve umutla büyüten annelerle çocuklarının bakım ve gelişiminde sorumluluk alan babaların sayısının artması amaçlanırken, Geneli de farkındalık ve kaynak geliştirme faaliyetleriyle projeyi destekliyor.