Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 29 Şubat Cumartesi günü Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşandı. Sabah ezanında Çırpan Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen 95 yaşındaki Emin Kaynak, hemen başlayan arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı.



Yaşı adamın yakınları evden çıkmadan önce üzerinde kahverengi takım elbise ve siyah şapka olduğunu söyledi. Aile, vatandaşlardan yardım beklerken, emniyet ekipleri tarafından da arama başlatıldı. Yaşlı adamın kısa sürede bulunması için çaba harcanıyor. Emin Kaynak’ı görenlerin hemen emniyet ekiplerine bildirilmeleri istendi.