Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden minik Eylül'ün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti servis aracı şoförünün 5 yıl hapis ile cezalandırılmasına ve tahliyesine karar verdi.
Minik Eylül'ün ölümüne ilişkin davada karar çıktı
02.03.2020 - 11:03 | Son Güncelleme: 02.03.2020 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden minik Eylül'ün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti servis aracı şoförünün 5 yıl hapis ile cezalandırılmasına ve tahliyesine karar verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : minik Eylül,Avcılar,
685173 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/685173.aspx
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